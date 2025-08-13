مستحيل أن تهزم مليشيا متمردة جيش تجاوز عمره المائة عام

قطع الأستاذ مرتضى البيلي أمين عام حكومة ولاية الجزيرة ممثل الوالي إستحالة أن تهزم مليشيا متمردة الجيش السوداني الذي تجاوز عمره المائة عام.

وأشاد ممثل والي الجزيرة لدى مخاطبته صباح اليوم بإستاد المناقل إحتفالات محلية المناقل بالعيد 71 لسودنة قوات الشعب المسلحة اشاد بصمود مواطني مدينة المناقل ودعمهم وإستضافتهم للنازحين وضرب أروع الأمثال في الكرم والشجاعة .

واشار الى ان صمود المناقل كان صمام أمان للولاية ونقطة إنطلاقة للتحرير، مجدداً إلتزام حكومة الولاية بإستمرار الجهود لتقديم الخدمات الأساسية لإنسان الولاية في كل المحليات.

من جانبه أكد اللواء الركن عوض الكريم علي سعيد قائد الفرقة الأولى مشاة إن إحتفالات القوات المساحة بعيدها بمدينة المناقل يجئ رداً للجميل ودين مستحق لإنسان المحلية وصموده في معركة الكرامة .

فيما قال العميد الركن أحمد محمد علي المنسي قائد اللواء الثالث مشاة بالمناقل أن المناقل شكلت لوحة للصمود واوقفت زحف مليشيا أسرة دقلو المتمردة، مستعرضاً التاريخ المشرف للقوات المسلحة منذ قوة دفاع السودان لافتاً لنجاحها وخوضها ومشاركتها في حروب داخلية وخارجية وتحقيقها لسجل مشرف وقدمت العديد من الشهداء .

فيما جدد الشيخ عبد المنعم موسى أبو ضريرة رئيس لجنة الدعم والإسناد وإعادة الإعمار وقوف رجال المال والأعمال مع القوات المسلحة في خندق واحد، مشيراً إلى أن القوات المسلحة من ممسكات الوحدة الوطنية وساهمت في وحدة وصون عزة وكرامة البلاد وأفشلت كل المؤامرات .

سونا