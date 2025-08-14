كسلا.. استمرار تقديم علاج الإيدز لحوالي 11 ألف متعايش

انعقد الاربعاء بقاعة الإدارة بمدينة كسلا، اجتماع المراجعة والتقييم النصف سنوي، وذلك في إطار تقييم الأداء للإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية.

وشهد الاجتماع استعراض تقرير النصف الأول من العام 2025م، الاستعداد لمجابهة الخريف، بجانب عرض تجربة إدخال معلومات حملة توزيع الناموسيات المشبعة بنظام المعلومات الإلكتروني.

وقالت مديرة إدارة التخطيط والمتابعة بالإنابة تيسير الصادق في تصريح صحفي، شارك في الاجتماع 15 من مديري الإدارات الفرعية للإدارة العامة للرعاية بالولايات، بالإضافة إلى مديري البرامج والاقسام ومسؤولي المتابعة والتقييم بالمركز والولايات.

واستعرض ابرز ما تحقق خلال النصف الأول من العام 2025م والتقدم المحرز في مؤشرات البرامج والإدارات والتوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية وضمان وصول الخدمة للمجتمعات الأكثر حاجة .

واشارت إلى ان اهمها زيادة التغطية بخدمات رعاية الحوامل وتنظيم الأسرة من 71٪ إلى 90٪، وتحقيق نسبة تغطية 95٪ بالتطعيم الروتيني للجرعة الثالثة خماسي للأطفال، واستمرار تقديم علاج الإيدز لحوالي 11 ألف متعايش.

كما شملت الانجازات، قراءة 54٪ من المصادر داخل الشبكة، 52٪ تغطية بالعلاج المتكامل للأطفال أقل من 5 سنوات، تقديم خدمات تشخيص وعلاج مرضى إلزام بنسبة 69٪، واللشمانيا الحشوية بنسبة 93.7٪، علاوة على تقديم خدمات الأمراض المزمنة بنسبة 74٪. وتوفير وإيصال إمداد الصحة النفسية ل11 ولاية بنسبة 61٪.

واستعرض الاجتماع، آليات التنسيق المحكمة على المستوى الدولي، الإقليمي، دول الجوار،المركز والولايات.

وكانت مديرة الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية د. داليا إدريس حسن خاطبت الاجتماع، مشيدة بفريق المتابعة والتقييم على المستويين المركز والولايات لاستمرارية تقوية التنسيق. وشاكرة لمديري الرعاية الصحية الاساسية لدعمهم المتواصل وحضورهم للاجتماع .