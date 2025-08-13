وزير العدل يبحث مع السفير المغربي اوضاع السودانيين المتواجدين بشكل غير رسمي بالمملكة المغربية

التقى معالي السيد وزير العدل د. عبد الله درف بمكتبه سعادة السفير محمد ماء العينين سفير المملكة المغربية، عميد السلك الدبلوماسي”،

وجدد وزير العدل تهنئته للشعب المغربي النبيل بعيد العرش المجيد، وتناول اللقاء التعاون الثنائي بين وزارة العدل و نظيرتها بالمملكة المغربية، بما في ذلك خطة التعاون العدلي للعام 2025م و2026م في إطار مواصلة تفعيل اتفاقية التعاون المبرمة بين الوزارتين في البلدين الشقيقين، الموقعة في العام 2007م.

كما تطرق اللقاء لأوضاع السودانيين المتواجدين بشكل غير رسمي بالمملكة المغربية ومعالجة أوضاعهم، وكذلك السجناء السودانيين بالمملكة المغربية، وتمت مناقشة إمكانية عودتهم كما تطرق النقاش لتنفيذ مخرجات الاجتماعات السابقة بهذا الخصوص.

و ثمن السيد الوزير التعاون المشترك والبناء وأمن على استعداد وزارته للتعاون في ملف السودانيين المتواجدين بشكل غير رسمي بالمملكة، وكذلك حل قضية السجناء بالتواصل مع الجهات المختصة بالمملكة وتنفيذ مقررات الاجتماعات السابقة بهذا الشأن في أسرع وقت، ومعالجة هذا الملف بشكل نهائي.