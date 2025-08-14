علي كرتي: تهنئة بمناسبة عيد القوات المسلحة السودانية

تهنئة بمناسبة عيد القوات المسلحة السودانية

الي القوات المسلحة السودانية :

في يوم عيدكم المجيد، يوم الشرف والعزة، نرفع هاماتنا فخرًا بكم وأنتم تسطرون بدمائكم الزكية ملحمة الكرامة وصون السيادة. وتتماسك صفوفكم حصناً منيعاً للوطن، تشهرون بقوّة سيفكم البتار في وجه المعتدي، تذودون عن حماه ، فأنتم نبض الوطن الحي لروح الأمة.

في معركة الكرامة، كنتم وما زلتم العنوان الأبرز للصمود والإرادة، تقدمون الأرواح رخيصة دفاعًا عن الأرض والعرض، وترسمون للأجيال درب التضحية الذي لا ينطفئ نوره. لقد أثبتم للعالم أن السودان لا ينكسر، وأن جيشه لا يساوم على شرفه ولا على ترابه.

نحيي في هذا اليوم العظيم أبطالنا في الفاشر الذين يرسمون لوحة الشرف العظيم ، ويكسرون أنياب الغدر والخيانة. ونوجه التحية لأسود كردفان وكل المرابطين على خط النار، الذين يقفون سدًا منيعًا أمام كل تهديد. ونفخر بجنود الوطن في سودان الرجولة والإباء، حيث الرجال يصنعون النصر بعرقهم ودمائهم في ملحمة العزة التي ستكتبها الاجيال بمداد من ذهب.

في عيدكم، نعاهدكم أن نبقى سندًا لكم بالكلمة والموقف والدعاء، وأن نكون جميعًا جنودًا في خندق الوطن، كلٌّ من موقعه. ستظل راية السودان عالية خفاقة بفضل تضحياتكم، وسيبقى اسمكم مقرونًا بالمجد والبطولة في صفحات تاريخنا.

كل عام وجيشنا بخير… كل عام وأنتم حماة الأرض والكرامة… والنصر المؤزر حليفكم بإذن الله.

على احمد كرتي

الامين العام للحركة الاسلامية السودانية

١٤ أغسطس ٢٠٢٥ م