النصر السعودي يضم نجم بايرن ميونيخ مقابل 30 مليون يورو

أعلن نادي النصر السعودي عن إتمام اتفاقه مع نادي بايرن ميونيخ الألماني للتعاقد مع النجم الفرنسي كينغسلي كومان، اعتبارا من الموسم الكروي الجديد.

وكشف خبير سوق الانتقالات الأوروبي، فابريزيو رومانو، الخميس، أن بايرن ميونيخ وافق على انتقال كومان إلى النصر، حيث منح النادي الألماني اللاعب الضوء الأخضر للسفر إلى السعودية، وفقا لمواقع رياضية عالمية.

وأوضح رومانو أن الصفقة ستكلف خزينة النصر 30 مليون يورو، فيما سيوقع كومان عقدا يمتد لثلاث سنوات مع النادي السعودي.

ومن المنتظر أن يصل كومان إلى المملكة العربية السعودية اليوم الخميس، لإجراء الفحوصات الطبية تمهيدا لتوقيع العقود الرسمية مع النصر، في خطوة تعزز طموحات الفريق في المنافسات المحلية والقارية.وهذه الصفقة هي الثالثة للنصر هذا الصيف على مستوى اللاعبين الأجانب، بعد ضم البرتغالي جواو فيليكس لاعب تشلسي، والإسباني إينيغو مارتينيز في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع برشلونة.وكان نادي “النصر” السعودي قد أعلن، يونيو/حزيران الماضي، تمديد عقد نجم كرة القدم، كريستيانو رونالدو، حتى عام 2027، لينهي بذلك الجدل حول مستقبله بعد نهاية الموسم الحالي.وجاء الإعلان عبر منشور على منصة”إكس” أكد فيه النادي بقاء رونالدو، البالغ من العمر 40 عاما، والذي ظهر في فيديو ترويجي قائلا: “النصر للأبد”.ونشر رونالدو صورة من تجديد تعاقده مع “النصر” السعودي، وكتب معها: “لقد بدأ فصلا جديدا، نفس الشغف، نفس الحلم، فلنصنع التاريخ معا”.

وكالة سبوتنيك