حركة العدل والمساواة السودانية: السلام العادل والمستدام لن يترسخ إلا بالحسم الكامل لتمرد مليشيا الدعم السريع

في الذكرى الـ71 لتأسيس القوات المسلحة السودانية، ترفع حركة العدل والمساواة السودانية أسمى آيات المجد والاعتزاز إلى ابطال القوات المسلحة وبواسل جميع القوات التي تقف في الصفوف الأمامية، يذودون عن السودان وأرضه وعرضه.

تجدد الحركة عهدها الصارم بالقتال تحت راية القوات المسلحة، حتى تطهير كامل تراب السودان من دنس التمرد والخيانة، وإسقاط كل المؤامرات التي تستهدف وحدة السودان.

تؤكد الحركة أن السلام العادل والمستدام لن يترسخ إلا بالحسم الكامل لتمرد مليشيا الدعم السريع، يعقبه دمج جميع القوات الحاملة للسلاح في القوات المسلحة السودانية، وصولا لجيش واحد موحد يعكس التنوع القومي ويحمل راية الوطن دون سواها مع تحديثه وتطوير قدراته لامتلاك قوة الردع الاستراتيجي والتفوق الميداني، ضماناً لصون سيادة السودان وأمنه وردع أعدائه.

تدعو الحركة جماهير الشعب السوداني كافة إلى مواصلة الالتفاف حول جيشهم الباسل والقوة المشتركة والتشكيلات المساندة، وإلى اليقظة التامة في مواجهة الحرب الإعلامية والنفسية التي تستهدف النيل من وحدة الأمة، كما تؤكد انه لن يكون في السودان مكان للميليشيا ولا للسلطة الورقية الموازية ولا لعملاء الخارج.