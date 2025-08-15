القوات المسلحة.. سودنة القيادة

من وراء عهود أوفت بها قوة دفاع السودان مشاركة في الحرب العالمية الثانية وهي ترنو ببصرها إلى قبس الحرية والإنعتاق وإستقلال السودان كانت التتويج الأول بسودنة قيادتها و إستلام الفريق أحمد محمد لقيادتها من الجنرال الإنجليزي إسكونز باشا في الرابع عشر من أغسطس للعام ١٩٥٤م كأول ضابط سوداني يتقلد هذا المنصب الرفيع ، لتبدأ مرحلةجديدة ومهمة في تأريخ السودان عرفت إصطلاحا (بالسودنة) وكانت تمهيدا للإستقلال الكامل ورسمت ملامح سيادة الدولة الوطنية بسواعد بنيها الأفذاذ ..