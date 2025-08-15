الإدارة العامة للتوجيه والمناشط تنفذ برنامجا معنويا ترفيهيا لمنسوبي قوات الإحتياطي المركزي

نفذت الادارة العامة للتوجيه والمناشط البرنامج المعنوي الترفيهي لمنسوبي قيادة قوات الإحتياطي المركزي صباح الخميس بحضور العميد شرطة / أسامة دفع الله عمر العاقب قائد قوات الإحتياطي المركزي بمنطقة الخرطوم و العميد شرطة / بكرى أحمد محمد مدير دائرة التوجيه والإرشاد بالإدارة العامة للتوجيه والمناشط وضباط وضباط صف وجنود قوات الإحتياطي المركزي

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن البرنامج إشتمل على فقرات ترفيهية متنوعة بمشاركة الفرقة الشعبية والمسرحية وفرقة الطمبور إلى جانب الفرق الفنية الغنائية الموسيقية وقد ساهم البرنامج الترفيهي في رفع الروح المعنوية للقوات وشحذ الهمم والطاقات وتجاوبوا مع الفقرات المتنوعة التي إشتمل عليها البرنامج.

المكتب الصحفي للشرطة