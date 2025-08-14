سياسية
كامل ادريس يلتقي رئيس الجبهة الوطنية شرق السودان
التقى الدكتور كامل ادريس رئيس الوزراء الانتقالي، الخميس، بمكتبه السيد محمد صالح اكد رئيس الجبهة الوطنية شرق السودان.
في تصريح صحفي قال السيد محمد صالح أكد قدمنا التهنئية للسيد رئيس الوزراء لنيله ثقة القيادة وتم النقاش في عدد من الموضوعات التي تخص شرق السودان والجبهة الوطنية لشرق السودان وموقفها من حرب الكرامة وقال اننا من ثاني أيام الحرب أصدرنا بيان تضامن مع قوات الشعب المسلحة.
كما تطرق اللقاء الي مواضيع تنمية شرق السودان و الحل الجذري لمياه ولاية القضارف والبحر الأحمر وتوسيع شبكة مياه ولاية كسلا وتنمية جنوب طوكر وإعادة تخطيط مشروع طوكر الزراعي اضافة الي التنمية الريفية
إضافة الي توزيع الثروة والسلطة وتمكين أبناء شرق السودان.
سونا