كامل ادريس يلتقي رئيس الجبهة الوطنية شرق السودان

في تصريح صحفي قال السيد محمد صالح أكد قدمنا التهنئية للسيد رئيس الوزراء لنيله ثقة القيادة وتم النقاش في عدد من الموضوعات التي تخص شرق السودان والجبهة الوطنية لشرق السودان وموقفها من حرب الكرامة وقال اننا من ثاني أيام الحرب أصدرنا بيان تضامن مع قوات الشعب المسلحة.