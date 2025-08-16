دعوة لحضور مؤتمر الحج والعمرة.. وزير الشؤون الدينية يلتقي السفير السعودي

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف بشير هارون عبد الكريم عبد الله حرص السودان على تعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية خاصة في المجالات الدينية، مشيدًا بجهود المملكة في ترقية وتطوير البرامج ذات الصلة بالحج والعمرة والجوانب الدعوية بشكل عام.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بمدينة بورتسودان الخميس، السفير السعودي لدي البلاد علي بن حسن بن جعفر.

وقال السفير بن جعفر في تصريحات صحفية أن اللقاء يأتي في إطار إهتمام البلدين بالتواصل وتعزيز العلاقات في مجال الشؤون الدينية، وتعزيز التعاون بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وزارتي الشؤون الإسلامية، والحج والعمرة بالمملكة.

وأضاف انه سلم الوزير رسالتين تضمنت دعوة للوزير لحضور مؤتمر الحج والعمرة في نسخته الخامسة لعام 2025، مشيرًا إلى تقبل الوزير للدعوة، ونوه الى أن الرسالة الأخرى هي لعقد إجتماع اسفيري لمناقشة أمور الحج للموسم الماضي، ودراسة خطة الحج المعتمدة بالمملكة للموسم الجديد.