شاهد بالفيديو.. بعد أنباء زواجها من أسطورة كرة القدم.. سيدة سودانية تهدي عارضة الأزياء الحسناء جورجينا “ريحة” عروس سودانية فاخرة لتتعطر بها لعريسها رونالدو

2025/08/15
أعلن أسطورة كرة القدم البرتغالي, كرستيانو رونالدو, خطوبته من صديقته عارضة الأزياء الأرجنتينية, الإسبانية, الحسناء جورجينا رودريجيز.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد فاجأت صاحبة محل عطور نسائي سوداني, عن إهدائها لحسناء جورجينا رودريجيز, “ريحة” عروس سودانية فاخرة.

وطلبت السيدة السودانية, من متابعيها رفع الفيديو لحساب جورجينا, حتى تعلم بالهدية المقدمة إليها من عائلة المتجر, علماً بأن “ريحة” العروس السودانية, لها رائحة خاصة وتتزين بها العروس لعريسها طيلة فترة زواجهما الأولى.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

