الخطوط القطرية تحظر السفر بأنواع من الشواحن Power Bank بسبب مخاطر اندلاع حريق

أصدرت الخطوط الجوية القطرية تحذيرًا للمسافرين يحظر على الركاب حمل نماذج معينة من بنوك الطاقة المحمولة (Power Bank) من نوع Anker، المرتبطة بمخاطر محتملة لاندلاع حرائق أو التسبب بحروق نتيجة أعطال في بطاريات الليثيوم أيون، تطلب من المسافرين عدم حمل أو وضع أيٍّ من الطرازات المتأثرة ضمن الأمتعة المسجلة أو المحمولة على متن الطائرة.

وأوضحت الشركة أن الطرازات المشمولة بالاستدعاء هي:

شواحن أنكر المحمولة (الطراز: A1647/A1652/A1681/A1689/A1257) – تم استدعاؤها في يونيو 2025.

شاحن أنكر PowerCore 10000 – تم استدعاؤه في يونيو 2025.

شواحن أنكر المحمولة (الطراز: A1642/A1647/A1652) – تم استدعاؤها في أكتوبر 2024.

ودعت الخطوط القطرية جميع المسافرين إلى التحقق من أي شاحن أنكر بحوزتهم قبل السفر، مؤكدة أنه في حال كان الجهاز ضمن قائمة الاستدعاء، يُمنع منعا باتًا اصطحابه على متن الطائرة.

وأشارت الشركة إلى أنه يمكن للمسافرين الحصول على مزيد من التفاصيل والتحقق مما إذا كان جهازهم متأثرًا عبر زيارة الصفحة الرسمية لشركة Anker الخاصة بالاستدعاء.

الشرق القطرية