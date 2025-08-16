ديمبيلي يقترب من الكرة الذهبية بعد تألقه في السوبر الأوروبي

قطع الفرنسي عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان، خطوة كبيرة نحو الفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، بعد قيادته فريقه للتتويج بكأس السوبر الأوروبي على حساب توتنهام بركلات الترجيح 4-3، وحصده جائزة رجل المباراة.

التتويج أضاف لقبًا خامسًا لديمبيلي هذا العام بعد الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، السوبر الفرنسي، ودوري أبطال أوروبا، في موسم وصفته صحيفة “سبورت” الإسبانية بـ”الاستثنائي”، معتبرة أن الفوز بالسوبر قد يحسم المنافسة لصالحه أمام أبرز منافسيه لامين جمال.

التصويت للجائزة ينتهي في 25 أغسطس، بينما يُعلن الفائز في 22 سبتمبر المقبل، وسط إشادة بدور ديمبيلي كقائد حقيقي للفريق، رغم خسارة سان جيرمان نهائي مونديال الأندية أمام تشلسي ونصف نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام إسبانيا.

الشرق القطرية