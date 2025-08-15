أنور قرقاش: ما أشد حاجتنا إلى خطاب عقل وحكمة يطفئ نيران الفتن

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، الحاجة الماسة إلى خطاب العقل والحكمة الذي يطفئ نيران الفتن ويعالج أخطاء الفكر والممارسة التي أوصلت المنطقة إلى ما هي عليه.

لافتاً معاليه إلى سهولة التحريض المتهافت الذي يُلهب العواطف ويهوى جلد الذات.

