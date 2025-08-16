مدير عام قوات الجمارك يدشن العمل بمجمع العميد عبدون سيد أحمد الطبي

دشّن الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم، مدير عام قوات الجمارك، صباح الجمعة، العمل بمجمع العميد عبدون سيد أحمد الطبي وسط الخرطوم، برفقة اللواء محمد النور علي، مساعد المدير العام للعمليات الجمركية، واللواء عماد محمد نور، مدير الإدارة العامة لجمارك الخرطوم، والعميد عباس عبدالقادر دينار، مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب بالخرطوم، إلى جانب العميد ناصر محمود، مدير الشؤون العامة بجمارك الخرطوم. وكان في استقبالهم العقيد شرطة ماجدة عثمان محمد، مديرة المجمع، وعدد من الضباط والكادر الطبي.

وتفقد المدير العام أقسام المجمع وعياداته الطبية والمعمل والصيدلية، واستمع إلى تنوير مفصل من مديرة المجمع حول خطة العمل، مؤكداً حرصه على تذليل العقبات لضمان تقديم الخدمات بالصورة المطلوبة.

وأشار الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم إلى أن المجمع يُعد من أبرز المرافق الصحية التابعة لقوات الجمارك، حيث يقدم خدمات علاجية ودوائية متكاملة لمنسوبي الجمارك وأسرهم، فضلاً عن دوره المجتمعي في خدمة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية.

وأكد أن الاهتمام بالكادر البشري من ضباط وضباط صف وجنود وعاملين وأسرهم يأتي في مقدمة أولويات قوات الجمارك، مشيداً بالجهود التي بُذلت لإعادة إعمار المجمع بعد الأضرار التي لحقت به.

من جانبها، أوضحت العقيد شرطة ماجدة عثمان محمد أن المجمع تعرض لدمار ممنهج وفقد تجهيزاته الطبية، إلا أن الدعم المباشر من مدير عام قوات الجمارك، والإشراف والمتابعة من مدير الإدارة العامة للتوجيه والخدمات، أسهما في تسريع وتيرة إعادة التأهيل.