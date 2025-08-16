وزير الزراعة والري: عازمون في حكومة الأمل على النهوض بالقطاع والإرتقاء به إلى مستويات عالمية

أكد وزير الزراعة والري، الدكتور عصمت قرشي، عزم الوزارة على تنفيذ خطط وبرامج حكومة الأمل المتعلقة بتطوير الإنتاج الزراعي ومشروعات الري، والنهوض بالقطاع والإرتقاء به إلى مستويات عالمية.

وأجرى وزير الزراعة والري زيارة ميدانية إلى مشروع سد أربعات بولاية البحر الأحمر اليوم، ووقف على سير العمل في إعادة تأهيل السد الذي تعرض للانهيار خلال موسم الأمطار في العام الماضي، مشيرًا إلى أن المشروع شارف على الإنتهاء ويُتوقع ان يتم افتتاحه في شهر سبتمبر المقبل.

وأشار الوزير في تصريحات صحفية إلى المكاسب والفوائد المرجوة من المشروع، مبينًا أن السد سيعالج أزمة المياه العذبة في مدينة بورتسودان ومحيطها، ليتم الاستفادة منها في الشرب والزراعة وتربية الثروة الحيوانية، موضحًا أن سعة السد التخزينية حوالي 6.5 مليون متر مكعب سنوياً، ويوفر حوالي 30 ألف متر مكعب من مياه الشرب يومياً عبر خط ناقل بطول 25 كيلومتراً وبأنبوب قطره 20 بوصة.

وكشف الوزير عن أن السد يساهم في حماية مدينة بورتسودان من مخاطر السيول، فضلاً عن زيادة الإمدادات للمياه الجوفية، إضافة إلى زيادة المساحات المزروعة للمحاصيل والخضر لفائدة مواطني الولاية.

وأضاف أن المشروع منحة من جهاز المخابرات العامة بتكلفة ستة تريليون جنيه، وتشرف عليه وحدة تنفيذ السدود بوزارة الزراعة والري، وتعمل حالياً ثلاث شركات وقع عليها العطاء في تنفيذ الردميات الأساسية والثانوية.

وأعلن الوزير عن إكتمال التصاميم الخاصة بسد عروس، وفي انتظار التمويل لطي ملف مشكل مياه الشرب بالولاية ومدينة بورتسودان بشكل كامل.

