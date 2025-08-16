واصل كتابة التاريخ.. صلاح يقترب من عرش روني “القياسي”

ترك النجم المصري محمد صلاح بصمته المعتادة في افتتاحية الدوري الإنجليزي الممتاز، بتسجيله الهدف الرابع لليفربول في فوزه المثير 4-2 على بورنموث، الجمعة، ضمن الجولة الأولى على ملعب أنفيلد.

ووفقًا لشبكة “سكواكا” للإحصائيات، رفع صلاح رصيده إلى 271 مساهمة تهديفية (185 هدفًا و86 تمريرة حاسمة) في 289 مباراة خاضها مع ليفربول في البريميرليج، ليصبح ثاني أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف مع فريق واحد في تاريخ المسابقة، خلف واين روني الذي ساهم بـ276 هدفًا مع مانشستر يونايتد.

وأضافت “سكواكا” أن الدولي المصري البالغ من العمر 33 عامًا سجل 12 هدفًا على الأقل ضد 3 فرق: مانشستر يونايتد (13)، توتنهام هوتسبير (12)، وبورنموث (12).

فيما أشارت شبكة “أوبتا” إلى أن صلاح أصبح أكثر لاعب تسجيلًا في الجولات الافتتاحية للبريميرليج برصيد 10 أهداف، كما يتصدر قائمة المساهمات التهديفية في الجولة الأولى بـ15 مساهمة (أهداف وتمريرات حاسمة).

من جانبه، واصل ليفربول سجله المميز في الجولات الافتتاحية، حيث لم يخسر في آخر 13 مباراة افتتاحية بالبريميرليج، محققًا 10 انتصارات و3 تعادلات.

كووورة