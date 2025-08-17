بإطلالة محتشمة …حلا شيحة تشارك جمهورها صورا جديدة

شاركت الفنانة حلا شيحة جمهورها صورا جديدةً من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

و ظهرت حلا شيحة بإطلالة محتشمة بالحجاب مرتدية شميز باللون البني نسقت معه بنطلون أسود،وحازت الصورة على أعجاب متابعيها.

وكانت قد نفت الفنانة حلا شيحة صحة التصريحات المتداولة مؤخرًا، والتي زعمت أنها وصفت فترة زواجها من الداعية معز مسعود بأنها “أصعب فترات حياتها”، مؤكدة أن هذه التصريحات لم تصدر عنها نهائيًا ولا تمت للواقع بصلة.

وكتبت حلا عبر خاصية “القصص المصورة” على حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”:.”مش عارفة إيه الكلام ده ومين اللي نشره على لساني؟! يا ريت اللي يكتب خبر يتحرى الدقة كويس قبل ما يكتب أي حاجة عني.. أنا مقلتش الكلام ده نهائي”.

في سياق آخر، نشرت الفنانة المعتزلة حلا شيحة عبر صفحتها على موقع يوتيوب، فيديو، تحدثت فيه عن تجربتها مع ارتداء الحجاب.

وقالت حلا شيحة: “قبل ما أتحجب في الأول خالص، كانت أختي الصغيرة اتحجبت فترة صغيرة وأنا من أول الناس اللي كنت ضد الحجاب، وشايفة ليه كده، وانتي بتلبسي الحجاب ليه انتي مش محتاجاه، وربنا مش عايزك كده”.

وتابعت حلا شيحة: “وأنا كنت أول حد يحارب القصة دي من باب الجهل، وده من اللي كنت بشوفه وبسمعه حواليا، وأن الحجاب ده تشدد”.

واستطردت: “في الفترة دي، كنت بتكلم مع ربنا وبدعي لو إن الحجاب فرض يحببني فيه، ويوريني إنه فرض، وبدأت أقرأ القرآن الكريم، خاصة السور التي تتحدث عن الحجاب مثل سورة النور”.

صدى البلد