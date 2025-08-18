دعم من منظمة ميرسي الماليزية للقطاع الصحي بالجزيرة

قام الدكتور طارق عباس العجوة مساعد مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة برفقة وفد من منظمة (ميرسي الماليزية) وشركة ذادنا العالمية للإستثمار السبت بزيارة لعدد من المستشفيات شملت مستشفى التكينه التخصصي والكاملين التعليمي بمحلية الكاملين ومستشفى الحصاحيصا العام والأطفال ومستشفى رفاعة الشرفة بركات بمحلية شرق الجزيرة .

حيث أوضح رئيس وفد منظمة ميرسي الماليزية فيصل بن حسين أن الزيارة بغرض الوقوف علي الأداء بالمؤسسات الصحية المتأثرة بالحرب والعمل على صيانتها وتأهيلها بالتركيز على أقسام الطوارئ والمعامل والعمليات والأطفال والنساء والتوليد إضافة لتوفير الأجهزة والمعدات .

واشار إلى أن المنظمة إنسانية دولية تقوم بدعم القطاع الصحي بمساعدات متعددة في الأجهزة والمعدات وتأهيل وصيانة المستشفيات والمراكز الصحية .

من جانبه عبر مساعد مدير عام وزارة الصحة عن شكره للمنظمة لإهتمامها بدعم القطاع الصحي بولاية الجزيرة موضحاً أن هذا الدعم يعتبر إضافة حقيقية للنظام الصحي بالولاية .