المدير الإقليمي لمؤسسة البصر يبحث ترتيبات زيادة العيادات التخصصية بمستشفى مكة بمدني

من جانبه أكد د. أحمد مقلد مدير مستشفى مكة بمدني لسونا أن الزيارة تناولت إدخال تخصصات جديدة تشمل القرني والجلوكوما والترتيب لزيارة دكتور عمرو العاص إختصاصي الشبكية لمدينة مدني، مشيراً لبداية الخطوات في عيادة الجلوكوما .

سونا