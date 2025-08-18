سياسية
المدير الإقليمي لمؤسسة البصر يبحث ترتيبات زيادة العيادات التخصصية بمستشفى مكة بمدني
بحث المدير الإقليمي لمؤسسة البصر قطاع السودان خلال زيارته صباح السبت لمستشفى مكة بمدني الجهود الرامية لتطوير الخدمات الطبية والتجهيزات الخاصة بالتخصصات الدقيقة وسبل زيادة العيادات التخصصية بالمستشفى .
من جانبه أكد د. أحمد مقلد مدير مستشفى مكة بمدني لسونا أن الزيارة تناولت إدخال تخصصات جديدة تشمل القرني والجلوكوما والترتيب لزيارة دكتور عمرو العاص إختصاصي الشبكية لمدينة مدني، مشيراً لبداية الخطوات في عيادة الجلوكوما .
سونا