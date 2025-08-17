قمة نارية.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم

تشهد الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قمة نارية مبكرة بين مانشستر يونايتد وضيفه أرسنال اليوم الأحد.

كما يطمح تشيلسي لانطلاقة قوية بعد فوزه بكأس العالم للأندية، حين يستضيف كريستال بالاس المنتشي بالفوز بدرع المجتمع على حساب ليفربول.

ويستهل باريس سان جيرمان بطل أوروبا رحلة جديدة لمواصلة الهيمنة على الدوري الفرنسي حين يزور نانت الذي قد يقوده المهاجم المصري مصطفى محمد.

ويبدأ أتلتيكو مدريد مشواره بالدوري الإسباني بزيارة لملعب إسبانيول.

الدوري الإنجليزي:

نوتنغهام فورست – برينتفورد (الساعة 16:00 بتوقيت السعودية ومصر)

تشيلسي – كريستال بالاس (الساعة 16:00 بتوقيت السعودية ومصر)

مانشستر يونايتد – أرسنال (الساعة 18:30 بتوقيت السعودية ومصر)

الدوري الإسباني:

سيلتا فيغو – خيتافي (الساعة 18:00 بتوقيت السعودية ومصر)

أتلتيك بلباو – إشبيلية (الساعة 20:30 بتوقيت السعودية ومصر)

إسبانيول – أتلتيكو مدريد (الساعة 22:30 بتوقيت السعودية ومصر)

الدوري الفرنسي:

بريست – ليل (الساعة 16:00 بتوقيت السعودية ومصر)

ميتز – ستراسبورغ (الساعة 18:15 بتوقيت السعودية ومصر)

أنجيه – باريس إف سي (الساعة 18:15 بتوقيت السعودية ومصر)

أوكسير – لوريان (الساعة 18:15 بتوقيت السعودية ومصر)

نانت – باريس سان جيرمان (الساعة 19:45 بتوقيت السعودية ومصر)

الشرق