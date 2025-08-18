السوق السعودي يشهد طلباً غير مسبوق على الأخشاب عالية الجودة

يشهد السوق السعودي طلباً متنامياً وغير مسبوق على المواد الخشبية عالية الجودة ومعدات التصنيع، مدفوعاً بالمشاريع الوطنية العملاقة مثل: الدرعية (Diriyah)، القدية (Al-Qiddiya)، مشروع البحر الأحمر (Red Sea Project)، الرياض إكسبو 2030 (Expo 2030 Riyadh)، حديقة الملك سلمان (King Salman Park)، المربع الجديد (New Murabba) والمكعب (The Mukaab).

وفي ظل هذا الزخم الكبير، يعود معرضSaudi Wood Expo إلى مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض (RICEC) خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر 2025م، بتنظيم من شركة دي إم جي إيفنتس (dmg events) وبدعم من Big 5 Construct Saudi، ليكون أكبر وأهم تجمع للمتخصصين في صناعة الأخشاب والأعمال الخشبية بالمملكة، حيث يجمع المصنعين والموردين والمعماريين والمصممين والمقاولين من مختلف أنحاء العالم.

وفي تعليق على الحدث، قال محمد كازي، نائب الرئيس الأول لفعاليات البناء والتشييد في دي إم جي إيفنتس:

يُعد معرض Saudi Wood Expo منصة استراتيجية تدعم طموحات المملكة من خلال ربط المشترين الجادين بالموردين والمصنعين الدوليين المبتكرين. ومع تسارع مشاريع رؤية 2030 للتنمية والتوسع العمراني، يزداد الطلب على حلول خشبية مستدامة وعالية الأداء. ويتيح هذا الحدث للمشاركين الاطلاع على أحدث التقنيات وبناء شراكات ستُسهم في تشكيل مستقبل البناء والتصنيع في المنطقة. كما أن توقيته في بداية التقويم السنوي للصناعة يجعله منصة رئيسية لإبرام الصفقات وإطلاق المنتجات الجديدة، مما يمنح المشاركين ميزة الوصول المبكر إلى السوق”.

وتُعد المملكة من أكبر مستوردي الأخشاب وآلات التصنيع والأعمال الخشبية في الشرق الأوسط، حيث يُقدّر حجم القطاع بحوالي مليار دولار بحلول 2025 (المصدر: Statista). وتأتي الحصة الأكبر من الواردات من الصين، الولايات المتحدة، فنلندا وتايلاند، في وقت يشهد فيه السوق زيادة في الطلب نتيجة التوسع في المشروعات السكنية، ومناطق الضيافة، والبنى التحتية متعددة الاستخدامات، وأعمال التشطيب. كما ساهم التركيز المتزايد على المواد الصديقة للبيئة والحصول على الأخشاب المعتمدة في إعادة تشكيل سلاسل الإمداد، حيث تبحث الشركات عن حلول تلبي المعايير التجارية والبيئية في آنٍ واحد.

ويستجيب معرض Saudi Wood Expo لهذا الطلب المتنامي من خلال عرض أكثر من 3,500 منتج وحل مبتكر تشمل: الأخشاب، الخشب الصلب، الخشب اللين، المركبات الخشبية، الصفائح المصفّحة، تقليم الحواف، آلات الخشب، الأدوات الكهربائية، الطلاءات، المواد اللاصقة، الأرضيات، التكسية، والأبواب والنوافذ الجاهزة.

وانطلاقاً من خطط المملكة لتنويع الاقتصاد ودعم التصنيع المحلي، يوفر المعرض منصة مهمة للشركات لاستكشاف فرص الإنتاج واستراتيجيات التوريد المحلي، مع الاستفادة من أحدث التقنيات العالمية التي تعزز جودة البناء ومرونة التصميم.

ويُعد Saudi Wood Expo أكبر حدث متخصص للأخشاب والأعمال الخشبية في المملكة، حيث يغطي كامل سلسلة القيمة للقطاع. وقد تم ترشيح نسخة 2024 لجائزة أفضل معرض تحت مساحة 10,000 متر مربع ضمن حفل جوائز السعودية للفعاليات 2025، ما يعكس المكانة المتنامية للمعرض ويؤكد دوره كمنصة موثوقة للمهنيين في صناعة الأخشاب.

التسجيل متاح الآن، والحضور مجاني لجميع المتخصصين في القطاع، بشرط ألا يقل عمر الزائر عن 18 عاماً. للمزيد من المعلومات أو للتسجيل، يرجى زيارةwww.saudiwoodexpo.com:

جريدة الرياض