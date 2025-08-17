غوارديولا: فوز واحد لا يعني أن سيتي عاد لمستواه

غنّى الآلاف من مشجعي مانشستر سيتي الذين سافروا إلى ملعب مولينكس اليوم السبت “سيتي عاد” بعدما استهل رجال بيب جوارديولا مشوارهم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوز ساحق 4-صفر على ولفرهامبتون.

ولكن جوارديولا، الذي حقق فريقه أربعة ألقاب متتالية في الدوري قبل أن ينهي الموسم الماضي في المركز الثالث، طالب بالصبر قائلا إن فوزا واحدا لا يعني الكثير.

وقال لشبكة سكاي سبورتس “البداية نتيجة جيدة، (لكن) ليست أكثر من الموسم الماضي. في الموسم الماضي بدأنا مشورانا (بالفوز) على تشيلسي، 2-ضفر، وانظروا ماذا حدث لاحقا.

“في الموسم الماضي أيضًا، بدأنا بنشاط وحيوية. بالنسبة لنا هي مجرد المباراة الأولى. لا يزال هناك الكثير والكثير من النقاط التي يجب أن نلعب (من أجلها)”

ويلعب سيتي في حلته الجديدة لأول مرة منذ 10 مواسم دون لاعب الوسط كيفن دي بروين، بينما يغيب رودري بسبب الإصابة، ورحل جاك جريليش الأسبوع الماضي إلى إيفرتون في صفقة إعارة، وغاب الحارس إيدرسون عن مباراة السبت بسبب ما قال النادي إنه مرض في ظل أنباء تربطه بالانتقال إلى تركيا،.

ومع ذلك، كان جوارديولا سعيدا بالوافدين الجدد، إذ هز تيجاني ريندرز وريان ِشرقي الشباك وقدم الحارس جيمس ترافورد أداء قويا.

وقال جوارديولا “تيجاني لاعب استثنائي، أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإيطالي، لديه إيقاع لا يصدق.

“انضم لاعبون جدد ولدينا تشكيلة أكبر، لذا علينا أن نرى ما سيحدث. سيتعين علينا استخدام الفريق لأنه سيكون من الصعب الحفاظ على أجواء الفريق”.

جريدة الرياض