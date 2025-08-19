منوعات

في خطوة لتشجيع الإقلاع عن التدخين.. بلدية شاهين باي تمنح الموظفين غير المدخنين 700 ليرة

2025/08/19
elbashayer image 1432735438
الجزيرة – تركيا

