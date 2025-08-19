في خطوة لتشجيع الإقلاع عن التدخين.. بلدية شاهين باي تمنح الموظفين غير المدخنين 700 ليرة

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u0641\u064a \u062e\u0637\u0648\u0629 \u0644\u062a\u0634\u062c\u064a\u0639 \u0627\u0644\u0625\u0642\u0644\u0627\u0639 \u0639\u0646 \u0627\u0644\u062a\u062f\u062e\u064a\u0646.. \u0628\u0644\u062f\u064a\u0629 \u0634\u0627\u0647\u064a\u0646 \u0628\u0627\u064a \u062a\u0645\u0646\u062d \u0627\u0644\u0645\u0648\u0638\u0641\u064a\u0646 \u063a\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0645\u062f\u062e\u0646\u064a\u0646 700 \u0644\u064a\u0631\u0629 \u0625\u0636\u0627\u0641\u064a\u0629 \u0639\u0644\u0649 \u0631\u0648\u0627\u062a\u0628\u0647\u0645 \u0627\u0644\u0634\u0647\u0631\u064a\u0629.\r\n\r\n\u0627\u0644\u062c\u0632\u064a\u0631\u0629 - \u062a\u0631\u0643\u064a\u0627\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n