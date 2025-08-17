البرهان يصدر قراراً بإخضاع جميع القوات المساندة العاملة مع القوات المسلحة وتحمل السلاح ،لأحكام قانون القوات المسلحة

تأكيداً على سيادة حكم القانون وإحكاماً للقيادة والسيطرة وعملاً بأحكام المادتين (١٤) و (٢’٥) الفقرات (٢) و (٢/ه), أصدر السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قراراً بإخضاع جميع القوات المساندة العاملة مع القوات المسلحة وتحمل السلاح ،لأحكام قانون القوات المسلحة لسنة ٢٠٠٧ وتعديلاته ويطبق على منسوبيها.