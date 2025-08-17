بيانات ووثائق
البرهان يصدر قراراً بإخضاع جميع القوات المساندة العاملة مع القوات المسلحة وتحمل السلاح ،لأحكام قانون القوات المسلحة
القيادة العامة للقوات المسلحة
تعميم صحفي
الأحد ١٧ أغسطس ٢٠٢٥م
تأكيداً على سيادة حكم القانون وإحكاماً للقيادة والسيطرة وعملاً بأحكام المادتين (١٤) و (٢’٥) الفقرات (٢) و (٢/ه), أصدر السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قراراً بإخضاع جميع القوات المساندة العاملة مع القوات المسلحة وتحمل السلاح ،لأحكام قانون القوات المسلحة لسنة ٢٠٠٧ وتعديلاته ويطبق على منسوبيها.
تكون كل هذه القوات تحت إمرة قادة القوات المسلحة بمختلف المناطق.
يسري القرار اعتباراً من ١٦ أغسطس ٢٠٢٥م.
مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة