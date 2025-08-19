«في ناس بيحصلها صدمة في دماغها».. كريم حسن شحاتة يوجه رسالة نارية لنجم الزمالك

وجه الإعلامي كريم حسن شحاتة، رسالة نارية إلى أحمد فتوح، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بعد أزمته الأخيرة وغيابه عن معسكر الفريق من أجل حضور حفلة غنائية في الساحل الشمالي.

وقال كريم شحاتة في تصريحات خلال برنامجه المذاع على قناة «الحياة»: «فتوح نشر رسالة اعتذار لجماهير الزمالك، وشكر خلالها مسؤولي الأبيض، وطالما اعترف بالخطأ، مفيش مشكلة لأنه لاعب مهم وكبير في الزمالك».

وأضاف: «ربنا مديك موهبة يا فتوح لازم تحافظ عليها. في ناس لما الشهرة والفلوس بتجيها بيحصلها دروب أو صدمة في دماغها، بس لا لازم تشوف الأمثلة الأخرى زي عبدالله السعيد».

وأتم: «دخلت في أكثر من أزمة وربنا طلعك منها، فلازم تركز وتتواضع وتلتزم عشان تكمل في الكورة، لأنك لاعب مميز والزمالك ومنتخب مصر محتاجينك، والتصرفات دي هتعطلك كتير عن الكورة».

المصري اليوم