محمود سعد عن حالة أنغام الصحية: «بتعاني من آلام شديدة جدًا.. وممكن يلجأوا لتدخل غير جراحي»

كشف الإعلامي محمود سعد عن آخر مستجدات الحالة الصحية للفنانة أنغام، مشيراً إلى أنها ما زالت تعاني من آلام شديدة. وأوضح أن حالتها شهدت بعض التحسن خلال الأيام الماضية، حيث بدأت في تناول الطعام، إلا أنها عادت مؤخراً للتراجع بسبب استمرار الآلام.

وقال محمود سعد في منشور له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»:«لكل جمهور انغام اللي بيسألوا عليها طول الوقت.. كان في اتصال من دقائق علشان اتطمن على صحتها.. حتى هذه اللحظة انغام بتعاني من ألم شديد جدا».

وأضاف :«كانت بدأت تاكل من أيام لكن دلوقتي في تراجع بسبب الألم.. تحاليلها فيها أرقام كويسة الحمد لله وارقام تانية لسة مش مظبوطة وعلشان كده يمكن يعملوا تدخل غير جراحي الفترة اللي جاية».

وتابع :«مفيش أي كلام حاليا على موعد خروج من المستشفى.. دعواتكم ربنا يخفف عنها الألم ويتم شفائها وترجع بألف سلامة أن شاء الله».

المصري اليوم