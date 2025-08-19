وزير الداخلية يفتتح مكتب الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بقري والحاويات

المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس أعلنت في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة عن جاهزية الهيئة لتدشين العمل بمكتب قري والحاويات ، مؤكدة على أهمية المكتب في تسهيل وتبسيط التجارة وضمانا لإنسياب السلع والخدمات ، مشيرة إلى أن الهيئة بذلت جهدًا كبيرًا لإعادة تأهيل وتهيئة مكتب الهيئة بمنطقة قري والحاويات في إطار دعمها لبرنامج إعمار ما دمرته الحرب وتعزيز شراكتها مع قوات الجمارك السودانية والشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة والجهات ذات الصلة بالمنطقة، موضحة أن المكتب سيعمل على تطبيق المواصفات والمقاييس ، بعد أن تم توفير البنية التحتية وصيانة المبنى وتوفير المعينات الفنية والكادر المؤهل المدرب على أحدث التقانات ونظم التفتيش العالمية ، موكدة على تنسيق الهيئة مع كل مكونات العمل داخل منطقة قري والحاويات وتذليل كافة العقبات