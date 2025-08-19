سياسية
وزير الداخلية يفتتح مكتب الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بقري والحاويات
إفتتح الفريق شرطة حقوقى/ بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية بحضور الاستاذ /أحمد عثمان حمزة والى ولاية الخرطوم والفريق أول شرطة حقوقي/ خالد حسان محى الدين المدير العام لقوات الشرطة والفريق شرطة/ صلاح أحمد إبراهيم مدير عام قوات الجمارك السودانية الاثنين مكتب الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بمنطقة قري والحاويات بعد إعادة تأهيله. ليباشر عمله اليوم تزامنا مع إفتتاح دائرة جمارك قري.
وزير الداخلية أشاد بالدور الكبير للهيئة في الرقابة على الصادرات والواردات داعياً الى سرعة الإجراءات بالمنطقة والتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة لتسريع الإجراءات وتمكين الموردين من تكملة كافة معاملاتهم.
المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس أعلنت في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة عن جاهزية الهيئة لتدشين العمل بمكتب قري والحاويات ، مؤكدة على أهمية المكتب في تسهيل وتبسيط التجارة وضمانا لإنسياب السلع والخدمات ، مشيرة إلى أن الهيئة بذلت جهدًا كبيرًا لإعادة تأهيل وتهيئة مكتب الهيئة بمنطقة قري والحاويات في إطار دعمها لبرنامج إعمار ما دمرته الحرب وتعزيز شراكتها مع قوات الجمارك السودانية والشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة والجهات ذات الصلة بالمنطقة، موضحة أن المكتب سيعمل على تطبيق المواصفات والمقاييس ، بعد أن تم توفير البنية التحتية وصيانة المبنى وتوفير المعينات الفنية والكادر المؤهل المدرب على أحدث التقانات ونظم التفتيش العالمية ، موكدة على تنسيق الهيئة مع كل مكونات العمل داخل منطقة قري والحاويات وتذليل كافة العقبات
وعلى ذات الصعيد تفقد وزير الداخلية و والى ولاية الخرطوم و مدير عام قوات الشرطة مصنع دال للبلاستيك مشيدين بانطلاقة العمل من داخل المنطقة ، مؤكدين على تذليل كافة العقبات التى تعترض سير المنشآت الصناعية الداعمة للأقتصاد الوطنى ، كما التقى وزير الداخلية والوالي مواطنى منطقة قرى مشيدين بوقفتهم الجادة مع قيام وإستعادة المنطقة الحرة لأنشطتها المتعددة ، مؤكدين الإلتزام بقيام برامج المسؤلية المجتمعية لأهل المنطقة.
المكتب الصحفي للشرطة