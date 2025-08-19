وزيرة الصناعة والتجارة تؤكد على أهمية التحول الرقمي في تعزيز الكفاءة والإنتاجية

أكدت وزيرة الصناعة والتجارة، الاستاذة محاسن علي يعقوب، اهتمام الوزارة بالتحول الرقمي وحوسبة الإجراءات الحكومية، مشيرة إلى أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل ضرورة لأي مؤسسة تسعى للاستمرار في المنافسة.

وأوضحت الوزيرة، لدى لقائها بمكتبها بمدينة بورتسودان الاثنين، بمدير مركز النيل للابحاث، مهندس وليد بشير، أن التحول الرقمي لا يمكن أن يحقق أهدافه دون حوكمة متينة ترشد خطواته، وتضمن تحقيق التوازن مع تعزيز الشفافية والمسؤولية.

وأشارت إلى أن حوكمة التحول الرقمي تعد من المعايير الأساسية لقياس نجاح المؤسسات الحكومية والخاصة، وأنها تهدف إلى تنظيم العلاقات بين الأطراف المعنية، وتحديد المسؤوليات لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأعلنت الوزيرة أن وزارة الصناعة والتجارة بدأت مشروع الربط الشبكي بمنصة تبادل المعلومات “بلدنا”، وذلك تمهيدا لحوسبة كل إجراءات الصادر والاستيراد والسجل لاعمال، مما يهدف إلى تعزيز الشفافية وسرعة إنجاز المعاملات التجارية بشكل آمن وفعال.