اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة لولاية الخرطوم تناقش خطط تاهيل المطار والجسور

واصلت اللجنة العليا لتهيئة البيئة العامة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم أعمالها، الاثنين، بحضور وزراء الدفاع والداخلية ووالي الخرطوم ووزير الحكم الاتحادي ووزير التعليم والتربية الوطنية بجانب عدد من وكلاء الوزارات ومحافظ بنك السودان المركزي

واستعرض الاجتماع خطط تأهيل الطرق والجسور وتأهيل وتشغيل مطار الخرطوم الدولي ووضع الاتصالات والمساعي الجارية لزيادة التغطية بالإضافة إلى عرض التقرير المالي الذي تضمن تكلفة مشاريع إعادة التأهيل.