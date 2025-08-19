سياسية

الإمدادات الطبية تسلم ولايتي النيل الابيض وشمال كردفان 60 طنا من الأدوية

2025/08/19
image search 1606920350839
قام الصندوق القومي للإمدادات الطبية، الاثنين، بتسليم ولايتي النيل الابيض وشمال كردفان 60 طنا من أدوية الطوارئ والعلاج الاقتصادي وغسيل الكلى وخدمات نقل الدم عبر الغرفة الإقليمية بولاية الجزيرة بواقع 30 طنا لكل ولاية.
وأكد مدير الغرفة الاقليمية بولاية الجزيرة د.ابوبكر صلوحة لسونا أكد التزام الإمدادات الطبية بتوفير حاجة الولايات من الادوية وتوفير أمداد دوائي مستقر فضلا عن المساهمة في دعم القطاع الصحي بتوفير الاحتياجات الصحية من الادوية والمستهلكات.
سونا

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/08/19