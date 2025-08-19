الإمدادات الطبية تسلم ولايتي النيل الابيض وشمال كردفان 60 طنا من الأدوية

قام الصندوق القومي للإمدادات الطبية، الاثنين، بتسليم ولايتي النيل الابيض وشمال كردفان 60 طنا من أدوية الطوارئ والعلاج الاقتصادي وغسيل الكلى وخدمات نقل الدم عبر الغرفة الإقليمية بولاية الجزيرة بواقع 30 طنا لكل ولاية.

وأكد مدير الغرفة الاقليمية بولاية الجزيرة د.ابوبكر صلوحة لسونا أكد التزام الإمدادات الطبية بتوفير حاجة الولايات من الادوية وتوفير أمداد دوائي مستقر فضلا عن المساهمة في دعم القطاع الصحي بتوفير الاحتياجات الصحية من الادوية والمستهلكات.

سونا