بنك الخرطوم يقدم الدليل المبسط لتعزيز وعيكم بأشكال الاحتيال الشائعة وكيفية حماية وأموالكم

أعزائنا الكرام، في عالمنا الرقمي المتسارع، أصبحت المعاملات المصرفية أكثر سهولة وسرعة من أي وقت مضى. ومع هذه التطورات، تزداد أهمية الوعي بمخاطر الاحتيال المالي الذي يستهدف الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

يلتزم بنك الخرطوم بحماية أموالكم ومعلوماتكم، ولهذا نقدم لكم هذا الدليل المبسط لتعزيز وعيكم بأشكال الاحتيال الشائعة وكيفية حماية أنفسكم وأموالكم.

أنواع الاحتيال الشائعة وكيفية التعرف عليها:-

1. التصيد الاحتيالي:

كيف يحدث؟ يتلقى الضحية رسالة بريد إلكتروني، رسالة نصية، أو مكالمة هاتفية تبدو وكأنها من جهة موثوقة (مثل البنك، شركة اتصالات، أو جهة حكومية). تطلب هذه الرسائل معلومات شخصية أو مصرفية حساسة (مثل أرقام الحسابات، كلمات المرور، أرقام البطاقات، أو أرقام التعريف الشخصية OTP). غالبًا ما تحتوي على روابط خبيثة تقود إلى صفحات ويب مزيفة تشبه المواقع الأصلية.

نصيحة، لا تنقر أبدًا على روابط مشبوهة أو تفتح مرفقات من مصادر غير معروفة. البنك لن يطلب منك أبدًا معلوماتك السرية عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.

2. احتيال الاستيلاء على الحساب:

كيف يحدث؟ يحصل المحتال على معلومات الدخول الخاصة بحسابك البنكي (اسم المستخدم وكلمة المرور) من خلال التصيد الاحتيالي، البرامج الضارة، أو اختراق البيانات. بمجرد الدخول، يقوم بتحويل الأموال أو إجراء معاملات غير مصرح بها.

نصيحة، استخدم كلمات مرور قوية وفريدة لكل حساب من حساباتك. لا تعطي بياناتك الخاصة لأي أحد ولا تتعامل الا عبر القنوات الرسمية والموثقة.

3. احتيال البطاقات المصرفية: كيف يحدث؟ يتم سرقة معلومات بطاقتك الائتمانية أو بطاقة البنك (مثل رقم البطاقة، تاريخ الانتهاء، ورمز التحقق CVV) من خلال أجهزة قراءة البطاقات المزيفة (Skimming) في أجهزة الصراف الآلي أو نقاط البيع، أو عبر مواقع تسوق إلكتروني غير آمنة.

نصيحة، راقب كشوف حساباتك المصرفية بانتظام بحثًا عن أي معاملات مشبوهة. استخدم بطاقاتك في الأماكن الموثوقة فقط، وتأكد من تغطية لوحة المفاتيح عند إدخال الرقم السري في أجهزة الصراف الآلي أو نقاط البيع.

4. الاحتيال عبر الهندسة الاجتماعية:

كيف يحدث؟ يعتمد المحتال على التلاعب النفسي لخداع الضحية لتقديم معلومات أو القيام بأفعال تخدم مصالح المحتال. قد يتظاهر المحتال بأنه موظف بنك، ممثل دعم فني، أو حتى صديق أو قريب في ضائقة.

نصيحة، كن حذرًا من أي طلبات غير متوقعة للمعلومات الشخصية أو المالية. تحقق دائمًا من هوية المتصل أو المرسل من خلال قنوات اتصال رسمية وموثوقة قبل تقديم أي معلومات.

5. احتيال الاستثمار الوهمي: كيف يحدث؟ يقدم المحتال عروض استثمارية تبدو مغرية للغاية، مع وعود بعوائد سريعة وغير واقعية. يهدف إلى إقناع الضحية بتحويل مبالغ مالية كبيرة، ثم يختفي بالأموال.

نصيحة، كن يقظًا تجاه أي عروض استثمارية تعد بعوائد عالية جدًا في فترة قصيرة. استشر مستشارًا ماليًا موثوقًا قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

إليكم بعض النصائح العملية التي تساعدكم على حماية أنفسكم وأموالكم:-

• حافظ على سرية معلوماتك: لا تشارك أبدًا أرقام حساباتك البنكية، أرقام بطاقاتك الائتمانية، أرقامك السرية (PIN)، كلمات المرور، أو رموز التحقق لمرة واحدة (OTP) مع أي شخص، حتى لو ادعى أنه موظف بنك. البنك لن يطلب منك هذه المعلومات أبدًا.

• استخدم كلمات مرور قوية: اختر كلمات مرور معقدة تتكون من حروف كبيرة وصغيرة، أرقام، ورموز. تجنب استخدام معلومات شخصية سهلة التخمين مثل تاريخ ميلادك أو اسمك. قم بتغيير كلمات مرورك بانتظام.

• راقب حساباتك بانتظام: تحقق من كشوف حساباتك المصرفية ومعاملات بطاقاتك الائتمانية بشكل دوري. أبلغ البنك فورًا عن أي معاملات غير مصرح بها أو مشبوهة.

• كن حذرًا من الروابط والمرفقات المشبوهة: لا تنقر على روابط في رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية التي تبدو مريبة. لا تفتح مرفقات من مصادر غير معروفة. إذا كنت في شك، اتصل بالبنك مباشرة باستخدام رقم الهاتف المعتمد.

• تأكد من أمان المواقع الإلكترونية: عند إجراء معاملات عبر الإنترنت، تأكد من أن الموقع آمن (يحتوي على “https://” في بداية العنوان وقفل أخضر في شريط العنوان).

• احمِ جهازك: استخدم برامج مكافحة الفيروسات وجدران الحماية (Firewall) على جهاز الكمبيوتر والهاتف الذكي. قم بتحديث أنظمة التشغيل والتطبيقات بانتظام.

• كن على دراية بأساليب المحتالين المتجددة: تابع حملات التوعية التي يقدمها البنك والجهات الرسمية لتبقى على اطلاع بأحدث أساليب الاحتيال.

• لا تتجاوب مع العروض المغرية بشكل مبالغ فيه: إذا بدا العرض جيدًا لدرجة يصعب تصديقها، فغالبًا ما يكون نصب! كن حذرًا من الوعود بعوائد استثمارية سريعة وغير واقعية.

• أبلغ البنك فورًا: إذا كنت تشك في أنك تعرضت للاحتيال أو أن معلوماتك المصرفية قد تم اختراقا أو فقدت تطبيق #بنكك اتصل ببنك الخرطوم فورًا على [0187040600 / 1913] أو قم بزيارة أقرب فرع.

