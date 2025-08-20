“تفتحت زهرة بين الجدران الإسمنتية” .. أردوغان يدشن حسابه على منصة نيكست سوسيال المحلية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدء استخدامه منصة نيكست سوسيال المحلية للتواصل الاجتماعي، مستهلاً مشاركاته بمنشور يتضمن أبياتاً شعرية من إلقائه.

والأبيات الشعرية هي للشاعر والأديب التركي الشهير نوري باك ديل وتبدأ بعبارة “تفتحت زهرة بين الجدران الإسمنتية”، كما أرفق أردوغان منشوره بعبارة “لننطلق”.