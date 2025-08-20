عالميةأبرز العناوين
“تفتحت زهرة بين الجدران الإسمنتية” .. أردوغان يدشن حسابه على منصة نيكست سوسيال المحلية
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدء استخدامه منصة نيكست سوسيال المحلية للتواصل الاجتماعي، مستهلاً مشاركاته بمنشور يتضمن أبياتاً شعرية من إلقائه.
والأبيات الشعرية هي للشاعر والأديب التركي الشهير نوري باك ديل وتبدأ بعبارة “تفتحت زهرة بين الجدران الإسمنتية”، كما أرفق أردوغان منشوره بعبارة “لننطلق”.
ونيكست سوسيال منصة تركية للتواصل الاجتماعي، أطلقها مؤخراً سلجوق بيرقدار، رئيس مجلس إدارة مهرجان تكنوفيست ورئيس مجلس أمناء فريق تركيا للتكنولوجيا، وخلال وقت قصير من إطلاقها تخطت حاجز مليون مستخدم.
TRT – Aabic