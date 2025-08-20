زيلينسكي: حلفاء أوكرانيا سيقدمون ضمانات أمنية خلال 10 أيام

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن حلفاء أوكرانيا الغربيين سيقدمون خلال عشرة أيام قائمة ضمانات أمنية لحماية بلاده من أي هجوم روسي جديد في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا.

وقال زيلينسكي الذي يزور واشنطن حاليا إن تفاصيل هذه الضمانات ستدون رسمياً على الورق، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستكون من بين الدول التي ستشارك في تقديم هذه الضمانات وتنسيقها.

وأضاف أن أوكرانيا عرضت استيراد أسلحة أمريكية بقيمة 90 مليار دولار، فيما أشارت تقارير إلى نية كييف شراء أسلحة بقيمة 100 مليار دولار بتمويل أوروبي.

وجاءت تصريحات زيلينسكي بعد إعلان ترامب أن دول أوروبا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، يمكن أن تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا في إطار اتفاق سلام محتمل مع روسيا.

