الأمم المتحدة: مقتل عدد قياسي من عمال الإغاثة خلال العام 2024

ذكر مكتب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر في اليوم السنوي لعمال الإغاثة “أن عددًا قياسيًا من عمال الإغاثة بلغ 383 قتلوا في البؤر الساخنة خلال 2024، نصفهم في غزة أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة”.وقال فليتشر: “إن مقتل هذا العدد القياسي يجب أن يكون تحذيرًا لحماية المدنيين الذين يقعون في وسط الصراعات ومن يحاولون مساعدتهم”.

وأضاف -في بيان اليوم العالمي للإنسانية- “أن وقوع الهجمات على هذا المستوى دون أي قدر من المحاسبة عليها إدانة، ونطالب مجددًا بالتحرك من أجل الإنسانية وحماية المدنيين وعمال الإغاثة ومحاسبة الجناة”.من جهته، أوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أن معظم عمال الإغاثة الذين قتلوا، كانوا من الطواقم الوطنية التي تخدم مجتمعاتها التي تتعرض لهجوم سواء كانوا في العمل أو في منازلهم”.

جريدة المدينة