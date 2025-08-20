مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يبدأ استقبال الأفلام للمشاركة في الدورة 12

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، عن فتح باب استقبال الأفلام للمشاركة في الدورة الثانية عشر بداية من 19 أغسطس 2025 وحتى 1 يناير 2026.

يضم المهرجان أربع مسابقات رئيسية وهي المسابقة الدولية والعربية ومسابقة الطلاب المصريين، والذكاء الاصطناعي، ويستقبل الأفلام (روائية – وثائقية – رسوم متحركة).

أقيمت النسخة الحادية عشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في الفترة من ٢٧ أبريل إلى ٢ مايو ٢٠٢٥.

وشهد المهرجان إقبالا كبيرا من نجوم الفن وصناع السينما والجمهور الذي حضر عروض الأفلام والندوات في قاعات كاملة العدد على مدار أيام فعالياته.

كرم المهرجان في دورته الماضية الفنانة ريهام عبد الغفور والفنان أحمد مالك، ونال إشادات موسعة حول جودة الأفلام المشاركة وفعاليات المهرجان المختلفة.

وبداية من الدورة الحادية عشرة أصبح الفيلم الفائز بجائزة هيباتيا الذهبية مؤهلا للترشح في مسابقة الأوسكار للأفلام القصيرة.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويقام تحت رعاية وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة،، وريد ستار، بيست ميديا، لاجوني، أوسكار، ديجيتايزد، ومحافظة الإسكندرية، نيو سينشري، شركة باشون للإنتاج الفني.

يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يُعد من الفعاليات السينمائية البارزة في المنطقة، حيث يُوفر منصة لعرض الأفلام القصيرة من مختلف أنحاء العالم، ويُتيح الفرصة لصناع السينما للتواصل وتبادل الخبرات. ‎

صدى البلد