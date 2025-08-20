هيثم يلتقي النقابة العامة للمهن الطبية والصحية

التقى وكيل وزارة الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم، الثلاثاء، بمكتبه في بورتسودان، وفد النقابة العامة للمهن الطبية والصحية بالسودان برئاسة الامين العام مصطفى احمد محمد نور، وذلك في إطار تعزيز التنسيق المشترك .

أشاد الوكيل خلال الاجتماع بدور النقابة واهتمامها بالعاملين في القطاع الصحي، مؤكداً أن الكوادر الطبية كانت في طليعة معركة الكرامة، وأنها تجسد روح الوطنية في مواجهة التحديات.

تناول الاجتماع عدداً من القضايا المتعلقة بحقوق العاملين، وسبل دعم عودتهم إلى مؤسساتهم، إلى جانب مناقشة آثار الحرب على استقرارهم المهني والمعيشي. وتم الاتفاق على أهمية بناء شراكة تنفيذية بين الأجهزة الصحية والنقابية على كافة المستويات، بما يسهم في إعادة استقرار الكوادر الصحية و تمكينها من أداء عملها بولايات السودان المختلفة.

كما ناقش الطرفان استعادة المشروعات التي أطلقتها النقابة مع بداية دورتها الحالية، ومنها مشروع إسكان العاملين، مشروع التأمين الصحي ومشروع الزواج الجماعي، إلى جانب دعم المبادرات التي تعزز من استقرار الكوادر الصحية.