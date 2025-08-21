الكويت ضمن 30 اقتصاداً عالمياً تتبنى تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي

أظهرت دراسة حديثة صادرة عن مجموعــة بوسطن كونسلتينغ جروب تصنيف الكويت ضمن قائمة الاقتصادات العالمية التي تطبق تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تضم القائمة 30 دولة أخرى حول العالم، بينها قطر، وعمان، والبحرين، ويأتي هذا التصنيف ضمن تقييم شامل لمستوى جاهزية الدول لتطبيق واعتماد الذكاء الاصطناعي.

واستندت الدراسة، التي جاءت بعنوان «نبض الذكاء الاصطناعي في دول الخليج: مدى الجاهزية لبناء مستقبل قائم على الذكاء الاصطناعي»، إلى نموذج تحليلي متقدم يقيس مدى تطور الذكاء الاصطناعي، حيث صنف النموذج اقتصادات العالم إلى 4 فئات رئيسية وفقا لمستوى جاهزيتها. وبدأ المؤشر من الاقتصادات الناشئة (AI Emergent)، تليها الاقتصادات التي تطبق تقنيات الذكاء الاصطناعي (Practitioners)، ثم الاقتصادات التنافسية أو الواعدة (Contenders)، وصولا إلى الاقتصادات الرائدة (Pioneers)، والتي تشمل دولا متقدمة مثل الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والصين.

في حين لم تصنف أي من دول مجلس التعاون الخليجي بعد ضمن فئة الاقتصادات الرائدة (Pioneers)، ولكن تؤكد الدراسة وجود فرص واعدة لتعزيز جاهزية الذكاء الاصطناعي وتحقيق الريادة على المستويين الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، قال المدير العام والشريك بمجموعة بوسطن كونسلتينغ جروب ديمتري غارنين: «التزام الكويت بتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي للقطاعات الحيوية يعبر عن رؤية استراتيجية طموحة وخطوات واعدة نحو التحول الرقمي، وتجسد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي هذا التوجه الطموح، من خلال أهدافها إلى تحويل البلاد إلى قوة إقليمية رائدة بالقطاع». وأضاف: «يمكن تحقيق هذه التطلعات من خلال التركيز على تطوير وتنمية المهارات الوطنية، وتطبيق سياسات مبتكرة، وتعزيز الاستثمارات بالذكاء الاصطناعي، غير أن التحدي الرئيسي يتمثل في الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي، وضمان تحقيق نتائج قابلة للقياس من خلال مجموعة من المبادرات الرائدة». وكانت الكويت قد أطلقت استراتيجية وطنية شاملة للذكاء الاصطناعي، بقيادة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، بهدف الاستفادة من هذه التقنيات المتطورة بطريقة مسؤولة لدعم أهداف التنمية الوطنية، وتعزيز مكانة الدولة على الصعيد العالمي في إطار «رؤية الكويت 2035».

الأنباء الكويتية