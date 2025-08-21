ثقافة وفنون

بإطلالات غريبة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها – صور

2025/08/21
hanalzahid
هنا الزاهد

خطفت الفنانة هنا الزاهد الأنظار من خلال أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، ولاقت إعجاب جمهورها.

ونشرت “هنا” الصور عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، عبر خاصية “القصص القصيرة”.

وظهرت في الإطلالة الأولى بفستان وردي، شبّهها البعض فيه بـ”باربي القطة”، بينما ظهرت في الإطلالة الثانية بفستان يجمع بين ألوان الأسود والأبيض والأحمر.

ويعرض للفنانة هنا الزاهد في دور العرض السينمائي فيلم “الشاطر”، وتجسد خلاله شخصية “كارميلا”.

وشاركها بطولة الفيلم أمير كرارة، عادل كرم، محمد القس، مصطفى غريب، أحمد عصام، ومن المقرر طرحه في دور العرض السينمائي يوم 10 يوليو المقبل.

2025 8 20 15 15 53 541

مصراوي

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/08/21