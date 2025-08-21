“المقص” .. تامر حسني ممازحاً متابعيه: هشتغل مأذون

نشر الفنان تامر حسني، فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام ظهر فيه مع أحد معجبيه الذي تقدم بطلب الزواج من حبيبته، وعلق على الفيديو مازحًا: “أعتقد لما أبطل أغني، هشتغل مأذون، مبروك حبايبي”.

أحيا تامر حسني واحدة من أضخم الحفلات بـ العلمين الجديدة بحضور عدد من نجوم الفن والمشاهير والآلاف من الأسر والشباب من مختلف الجنسيات العربية .

حضر تامر حسني بصحبة شقيقة حسام ومدير أعماله تامر يحي وكان فى استقبالهم منظما الحفل ميمي المنشاوي وسامح سعيد.

بدأ الحفل قويا بكلمة حماسية للإعلامية حليمة بولند عن مشوار نجم الجيل بعدها صعد تامر حسني على خشبة المسرح مرددا “ميدلي” استعراضي مبهر يضم عدد من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني بالإضافة إلى “ذوقك العالي” و” ملكة جمال الكون” و”المقص” وغيرها من الأغنيات قدمها تلبية لرغبات المعجبين.

صدى البلد