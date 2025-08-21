من هو قائد القوات الجوية السودانية الجديد الفريق طيار ركن “علي عجبنا”
بسم الله الرحمن الرحيم
السيرة الذاتية للسيد قائد القوات الجوية ..
■ البيانات الشخصية :
▪︎ الإسم : علي عجبنا جمودة محمد
▪︎ الرتبة: فريق طيار ركن
▪︎ الميلاد: ١٩٦٥م غرب كردفان .
▪︎ الحالة الإجتماعية : متزوج وأب
■ التأهيل الأكاديمي:
▪︎ الشهادة الثانوية.
▪︎ بكلاريوس شريعة وقانون (جامعة القرآن الكريم أمدرمان) .
▪︎ ماجستير علوم إستراتيجية (جامعة كرري) .
▪︎ دكتوراة قيد المناقشة .
■ الدراسات العسكرية
▪︎ بكلاريوس طيران الأردن
▪︎ كل الدورات الحتمية للقوات الجوية (أساسية – متقدمة – أسراب).
▪︎ ماجستير العلوم العسكرية كلية القيادة والأركان
▪︎ ماجستير تخصصي كلية القيادة والأركان سوريا
▪︎ زمالة الحرب العليا أكاديمية نميري العسكرية العليا
▪︎ زمالة الحرب أكاديمية ناصر العسكرية مصر
▪︎ زمالة الدفاع الوطني إكاديمية نميري العسكرية
▪︎ دورة إستخبارات عسكرية .
▪︎ دورة بحث وإنقاذ العراق
▪︎ دورة تحويلية مي- ٢٥ العراق
▪︎ دورة تحويلية مي- ٣٥ أوكرانيا
▪︎ دورة قادة أسراب جوية – سوريا.
دورة حاسوب أساسية ومتقدمة
دورة لغة إنجليزية
■ الخبرات العملية والوظائف القيادية:
▪︎ طيار أول ومدرب طائرات الهليكوبتر نقل ومقاتل.
▪︎ قائد جناح الهليكوبتر – قاعدة الخرطوم الجوية.
▪︎ قائد جناح القوى الجوية بكلية القيادة والأركان المشتركة
▪︎ كبير المعلمين – كلية القيادة والأركان المشتركة
▪︎ قائد كلية القيادة والأركان المشتركة – بالإنابة.
▪︎ قائد ثاني قاعدة الشهيد مختار الجوية – وادي سيدنا
▪︎ قائد قاعدة النجومي الجوية – جبل أولياء.
▪︎ قائد قاعدة كنانة الجوية – النيل الأبيض.
▪︎ مدير معهد القوى الجوية الخرطوم
▪︎ قائد وحدة الإستطلاع الجوي بالقوى الجوية.
▪︎ مدير إدارة شئون الرتب الأخرى جوية
▪︎ مدير فرع الإدارة قوات جوية
▪︎ مدير إدارة العمليات الجوية.
▪︎ مدير إدارة شئون الضباط جوية
■ الزيارات الرسمية الخارجية:
▪︎ جمهورية مصر العربية
▪︎ المملكة الأردنية الهاشمية
▪︎ سوريا.
▪︎ العراق .
▪︎ المملكة العربية السعودية
▪︎ تشاد.
▪︎ إريتريا.
▪︎ إثيوبيا.
▪︎ أوكرانيا.
▪︎ روسيا .
▪︎ جنوب إفريقيا.
■ الندوات والمؤتمرات :
▪︎ مؤتمر ترسيم الحدود الشرقية مع إثيوبيا – القضارف .
▪︎ مؤتمر الصلح بين الزغاوة والرزيقات – كتم.
▪︎ ندوة المصطلحات العسكرية – النقل الجوي (عضو الوفد) – القاهرة.
▪︎ ندوة المصطلحات العسكرية – العمليات الخاصة (عضو الوفد) – القاهرة .
▪︎ ندوة الدفاع على نطاق واسع الأكاديمية العسكرية العليا .
▪︎ ندوة المصطلحات العسكرية – الطائرات بدون طيار (رئيس الوفد)- القاهرة .
إعلام القوات المسلحة السودانية