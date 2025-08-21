من هو قائد القوات الجوية السودانية الجديد الفريق طيار ركن “علي عجبنا”

بسم الله الرحمن الرحيم

السيرة الذاتية للسيد قائد القوات الجوية ..

■ البيانات الشخصية :

▪︎ الإسم : علي عجبنا جمودة محمد

▪︎ الرتبة: فريق طيار ركن

▪︎ الميلاد: ١٩٦٥م غرب كردفان .

▪︎ الحالة الإجتماعية : متزوج وأب

■ التأهيل الأكاديمي:

▪︎ الشهادة الثانوية.

▪︎ بكلاريوس شريعة وقانون (جامعة القرآن الكريم أمدرمان) .

▪︎ ماجستير علوم إستراتيجية (جامعة كرري) .

▪︎ دكتوراة قيد المناقشة .

■ الدراسات العسكرية

▪︎ بكلاريوس طيران الأردن

▪︎ كل الدورات الحتمية للقوات الجوية (أساسية – متقدمة – أسراب).

▪︎ ماجستير العلوم العسكرية كلية القيادة والأركان

▪︎ ماجستير تخصصي كلية القيادة والأركان سوريا

▪︎ زمالة الحرب العليا أكاديمية نميري العسكرية العليا

▪︎ زمالة الحرب أكاديمية ناصر العسكرية مصر

▪︎ زمالة الدفاع الوطني إكاديمية نميري العسكرية

▪︎ دورة إستخبارات عسكرية .

▪︎ دورة بحث وإنقاذ العراق

▪︎ دورة تحويلية مي- ٢٥ العراق

▪︎ دورة تحويلية مي- ٣٥ أوكرانيا

▪︎ دورة قادة أسراب جوية – سوريا.

دورة حاسوب أساسية ومتقدمة

دورة لغة إنجليزية

■ الخبرات العملية والوظائف القيادية:

▪︎ طيار أول ومدرب طائرات الهليكوبتر نقل ومقاتل.

▪︎ قائد جناح الهليكوبتر – قاعدة الخرطوم الجوية.

▪︎ قائد جناح القوى الجوية بكلية القيادة والأركان المشتركة

▪︎ كبير المعلمين – كلية القيادة والأركان المشتركة

▪︎ قائد كلية القيادة والأركان المشتركة – بالإنابة.

▪︎ قائد ثاني قاعدة الشهيد مختار الجوية – وادي سيدنا

▪︎ قائد قاعدة النجومي الجوية – جبل أولياء.

▪︎ قائد قاعدة كنانة الجوية – النيل الأبيض.

▪︎ مدير معهد القوى الجوية الخرطوم

▪︎ قائد وحدة الإستطلاع الجوي بالقوى الجوية.

▪︎ مدير إدارة شئون الرتب الأخرى جوية

▪︎ مدير فرع الإدارة قوات جوية

▪︎ مدير إدارة العمليات الجوية.

▪︎ مدير إدارة شئون الضباط جوية

■ الزيارات الرسمية الخارجية:

▪︎ جمهورية مصر العربية

▪︎ المملكة الأردنية الهاشمية

▪︎ سوريا.

▪︎ العراق .

▪︎ المملكة العربية السعودية

▪︎ تشاد.

▪︎ إريتريا.

▪︎ إثيوبيا.

▪︎ أوكرانيا.

▪︎ روسيا .

▪︎ جنوب إفريقيا.

■ الندوات والمؤتمرات :

▪︎ مؤتمر ترسيم الحدود الشرقية مع إثيوبيا – القضارف .

▪︎ مؤتمر الصلح بين الزغاوة والرزيقات – كتم.

▪︎ ندوة المصطلحات العسكرية – النقل الجوي (عضو الوفد) – القاهرة.

▪︎ ندوة المصطلحات العسكرية – العمليات الخاصة (عضو الوفد) – القاهرة .

▪︎ ندوة الدفاع على نطاق واسع الأكاديمية العسكرية العليا .

▪︎ ندوة المصطلحات العسكرية – الطائرات بدون طيار (رئيس الوفد)- القاهرة .

إعلام القوات المسلحة السودانية