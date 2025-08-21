كواسي أبياه يهنئ اللاعبين ويرفض أنصاف الحلول أمام الجزائري

خاطب الغاني كواسي أبياه ، المدير الفني للمنتخب الوطني السوداني لاعبي الفريق قبل مران صباح الاربعاء، الاربعاء بجزيرة زنزبار، وذلك عقب التأهل المستحق لصقور الجديان، بعد أن فرضوا، التعادل السلبي على المنتخب السنغالي وتصدرهم المجموعة الرابعة .

أبياه أكد للاعبين من خلال حديثه على أهمية المرحلة المقبلة خاصة أمام المنتخب الجزائري وأهمية الفوز في المراحل الاقصائية التي لا تقبل انصاف الحلول،

وأشار أبياه الى المستوى الجيد خلال المباريات السابقة، وطالب بمزيد من الاجتهاد والقتال.

الإطار الفني للمنتخب منح اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا أمام السنغال راحة من التدريبات الفنية عقب مشاركتهم في التدريبات البدنية تحت إشراف مدرب الاحمال إيهاب ابو إدريس الذي اخضع المجموعة لتدريبات متنوعة ، ومن ثم منح اللاعبين الأساسيين تدريبات إطالة واستشفاء، و واصل التدريبات البدنية القوية للمجموعة التي لم تشارك في مباراة السنغال واخضعهم لتدريبات خاصة، قبل أن يتحولوا الي نصف الملعب لإجراء تدريبات تكتيكية، بغية تجهيزهم للاستحقاقات القادمة.

مدرب الحراس الغاني إريك ومساعده الوطني ياسر كجيك اخضعا ثلاثي العرين، محمد المدني، ابوجا، احمد بيتر، الي تمارين تقوية العضلات وتدريبات متنوعة بين الخشبات الثلاثة.

واختتم الإطار الفني المران بتقسيمة بين الأخضر والبرتقالي في نصف ملعب.