النيل الأزرق.. الوقوف على أوضاع منسوبي مركز الاطراف الصناعية والاجهزة التعويضية بالاقليم

إلتقى الاستاذ داؤود إدريس داؤود وزير الرعاية والتنمية الاجتماعية بمكتبه الاربعاء وفد الهيئة العامة للاطراف الصناعية والأجهزة التعويضية الإتحادي.

وذلك بحضور الدكتور شهاب الدين يوسف المدير العام للوزارة والأستاذة نورة عوض الله نائب المدير العام.

حيث بحث اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك واوضاع المراكز التي تأثرت كثيرآ جراء حرب 15 أبريل 2023م والترتيبات لاعادة التاهيل وبحث سبل و مصادر التمويل.

الفريق ركن ملاح توجيهي عصام الدين سعيد كوكو رئيس الوفد والمدير العام للهيئة قدم تنويرا شاملا عن أوضاع المراكز الولائية استجابة لمتطلبات حكومة الأمل في إنزال وإيصال الخدمات لكافة المواطنين خاصة شريحة ذوي الاعاقة مبينا ان الهدف الأساسي من زيارة النيل الازرق الوقوف على أوضاع منسوبي مركز الاطراف الصناعية والاجهزة التعويضية بالاقليم .

واوضح رئيس الوفد ان الهيئة شرعت في إعادة تأهيل بعض مراكز الولايات( كسلا- القضارف) وهي بصدد الاعداد لتاهيل مركز الدمازين .

من جانبه ثمن الاستاذ داؤود ادريس داؤود وزير الرعاية والتنمية الاجتماعية مجهودات الهيئة العامة للاطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ووقوفها على اوضاع مركز الدمازين مشيرا إلى ان زيارة الوفد للاقليم ستسهم في تحقيق نتائج ايجابية واحراز تقدم ملحوظ بالمركز خاصة ان إقليم النيل الأزرق عانى كتيرا من الحروبات والنزوح المركب .