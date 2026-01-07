نهر النيل والبحر الأحمر : المشترك للحدود الرابطة بين الولايتين

أكد الأستاذ محمد البدوي عبد الماجد، والي ولاية نهر النيل، عمق العلاقات الاستراتيجية والتنسيق المشترك بين ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر مشيداً بالدور المحوري الذي تلعبه ولاية البحر الأحمر في هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخ البلاد.

جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب لقائه بالفريق الركن مصطفى محمد نور، والي ولاية البحر الأحمر بمكتبه الثلاثاء ببورتسودان، حيث أكد ان الزيارة لولاية البحر الاحمر تأتي لتعزيز التعاون في ملفات حيوية أبرزها التأمين المشترك للحدود الرابطة بين الولايتين.

وأشار إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى ضمان انسياب السلع والبضائع وتعزيز النشاط التجاري، بوصف ولاية البحر الأحمر هي المنفذ البحري والرئة التي يتنفس منها السودان اقتصادياً.

وأعرب الأستاذ محمد البدوي عن تقديره الكبير لحفاوة الاستقبال من والي البحر الأحمر وحكومته.

وأثنى على الجهود الكبيرة التي تبذلها سلطات ولاية البحر الأحمر في تنظيم وإدارة شؤون الدولة من العاصمة الإدارية بورتسودان ، مؤكداً أن الاستقرار الذي تشهده الولاية يمثل ركيزة أساسية لاستقرار السودان بأكمله.