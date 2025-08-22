لويس إنريكي: ديمبيلي قادر على الوصول لآفاق جديدة هذا العام

أبدى لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم قناعته بقدرة المهاجم عثمان ديمبلي على تحسين مستواه بعدما قاد الفريق للفوز بالثلاثية ما جعله أحد أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية.

وخرج ديمبلي (28 عاما) من عباءة كيليان مبابي نجم سان جيرمان السابق الموسم الماضي ولعب دورا محوريا في فوز الفريق بدوري أبطال أوروبا وواصل تألقه في كأس العالم للأندية حيث حل الفريق الفرنسي وصيفا للبطل.

وأبقى ديمبلي، الذي سجل 35 هدفا ولعب 16 تمريرة حاسمة في الموسم الماضي، على آمال سان جيرمان في كأس السوبر الأوروبية الأسبوع الماضي، عندما صنع هدف التعادل لجونسالو راموس في الدقيقة 94 قبل أن ينال الحارس الجديد لوكاس شيفالييه الثناء على تصدياته في الفوز بركلات الترجيح على توتنهام هوتسبير.

وقال لويس إنريكي في مؤتمر صحفي قبل استضافة أنجيه غدا الجمعة “أعتقد أن هذا الموسم يمثل تحديا كبيرا لعثمان. كان العام الماضي مذهلا، ومع ذلك أنا مقتنع بأنه قادر على تحسين أدائه بلا شك.

“يجب أن تكون شجاعا جدا لتقول ذلك (عن ديمبلي)، لكنني أعتقد أنه يتمتع بالمستوى المطلوب. إنه لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا. يتمتع بقدرات كبيرة في الهجوم وكذلك في الدفاع. يمكنني أن أرى مدى سعادته؛ آمل أن يكون هذا العام أفضل”.

وستكون هذه هي المباراة الأولى لباريس سان جيرمان على ملعب حديقة الأمراء منذ ثلاثة أشهر وستكون أول ظهور لشيفالييه.

وسيقدم النادي أيضا ألقابه الخمسة (الدوري الفرنسي وكأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الفرنسية وكأس السوبر الأوروبية) أمام جمهوره.

وقال المدرب “من المهم جدا بالنسبة لنا رؤية جماهيرنا مرة أخرى والعودة إلى ملعب بارك دي برانس بعد 10 مباريات خارج ملعبنا. لقد افتقدنا حقا الملعب والمشجعين. نعلم أن الأجواء دائما ما تصنع الفارق”.

جريدة الرياض