انخفاض بطالة السعوديات إلى 13% مع توسع المشاركة الاقتصادية

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء الخميس عبر موقعها الرسمي تقريرًا خاصًا عن المرأة السعودية للفئة العمرية (15 سنة فأكثر)، متضمناً مجموعة واسعة من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية والثقافية والترفيهية، استنادًا إلى نتائج المسوح الإحصائية والبيانات السجلية والتقديرات السكانية. ويهدف التقرير إلى توفير صورة متكاملة عن واقع المرأة السعودية ومجالات تمكينها المختلفة.

وبحسب نتائج التقرير بلغ إجمالي عدد الإناث السعوديات 9.8 مليون نسمة، شكّلت الفئة العمرية (15 – 34) نسبة 35.7%، فيما استحوذت الفئة (20 – 24) على 17.6% من إجمالي النساء، ما يعكس غلبة الطابع الشبابي بين السعوديات.

وأوضح التقرير تراجع معدلات البطالة بين النساء السعوديات من 19% في عام 2022 إلى 13% في عام 2024، مع انخفاض المعدل الربعي للبطالة في الربع الرابع من العام ذاته إلى 11.9% مقارنة بـ13.9% في الفترة نفسها من 2023. كما ارتفع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 36%، فيما بلغ معدل المشتغلات إلى السكان 31.8%.

وفي قطاع التعليم، بيّن التقرير أن 35.3% من السعوديات (25 سنة فأكثر) يحملن درجة البكالوريوس أو ما يعادلها، كما سجّلت المرأة السعودية حضورًا في مجالات الابتكار بحصول 22 سعودية على براءات اختراع خلال عام 2024، بالإضافة إلى تحقيق 1,956 جائزة محلية ودولية في المجال الرياضي.

كما أظهرت المؤشرات ارتفاع نسب ممارسة النشاط البدني بين السعوديات (18 سنة فأكثر) لتصل إلى 44.6% بمعدل 150 دقيقة أسبوعيًا أو أكثر، بينما شكّلت زيارة الحدائق والمتنزهات النشاط الثقافي والترفيهي الأكثر شيوعًا بنسبة 62.7%.

ويعد تقرير المرأة السعودية منتجًا سنويًا للهيئة العامة للإحصاء يعكس مسيرة المرأة في مختلف القطاعات، ويسلّط الضوء على إنجازاتها في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

جريدة الرياض