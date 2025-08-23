“بوح سعودي يلامس الأعماق”.. حسين الجسمي يطرح أغنيتي “شريط الذكريات” و”أجمل خلق الله”

طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي، الأغنيتين الحادية عشرة والثانية عشرة من ألبومه الجديد.

“شريط الذكريات”… بوح سعودي يلامس الأعماق

جاءت الحكاية الحادية عشرة بعنوان “شريط الذكريات”، وهي من اللون الغنائي السعودي الخليجي، من كلمات الشاعرة العالية، ألحان ياسر بوعلي، توزيع خالد عز، ومكس وماستر جاسم محمد.

قدّمها الجسمي بأداء مؤثر وحضور صوتي دافئ يعبّر عن وجع الفقد والحنين، حيث صاغت العالية كلماتٍ نابضة بالصدق والعاطفة، وجاء لحن ياسر بوعلي ليترجمها بحس موسيقي شفيف يمزج بين البساطة والعمق، فيما أضفى توزيع خالد عز تنويعات موسيقية مميزة، وأضاف جاسم محمد عبر المكس والماستر بعدًا تقنيًا متقنًا منح الأغنية صفاءً صوتيًا وحضورًا قويًا في وجدان المستمع.

وتتجلى في هذا العمل خصوصية أسلوب حسين الجسمي الذي لا يشبه أحدًا، إذ يقدّم صوته كأداة فنية نابضة بالمعنى، قادرًا على تجسيد الكلمة وتحويلها إلى إحساس حي يصل مباشرة إلى قلب المتلقي.

وتقول كلماتها:

كل شي يرحل و لحظاته تفوت

كل شي يذبل مع الوقت و يموت

إلاّ حبي له ،، ح يبقا للاخير

الاكيد اني ب احبه لين اموت

كم مضى ليلي وانا اعيد الزمان

كم فضا بعده على العين المكان

كم تمنيته يعود ،، و مايعود

اختفى كله ،، كأن لا شئَ كان

“أجمل خلق الله”… إيقاع مصري نابض بالحياة

أما الحكاية الثانية عشرة فهي بعنوان “أجمل خلق الله”، من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، وتوزيع ومكساج وماستر شريف مكاوي.

جاءت الأغنية بإيقاع مصري مقسوم محمّل بالعاطفة والدراما، حيث تنبض كلماتها بالصور الحيّة والتعبيرات الشاعرية، بينما حمل اللحن روحًا مصرية أصيلة في إطار معاصر، ليكمل حسين الجسمي الأداء بإحساس عالٍ وصدق فني يضع المستمع أمام تجربة وجدانية خاصة، تتراوح بين العمق التعبيري والانسيابية الموسيقية.

وتقول كلماتها:

يا موقّع

قلب اتقطّع

قلب المفروض خبره مقطّع

مش توبه يعشق ولا نتوقّع

ييجي يوم يحصل كل ده فيه

يا مبهدل

قلب اتبهدل

طول الوقت عايش مستهبل

علي ايدك في الحب اتدهول

بس انا عارف السر ف ايه

رحلة موسيقية متواصلة

وبهاتين الأغنيتين، يواصل حسين الجسمي تقديم جميع حكايات ألبوم HJ2025 كرحلة فنية متكاملة، حيث تحوّلت كل أغنية إلى حكاية مستقلة تحمل خصوصيتها في الكلمة واللحن والأداء، مما يمنح الجمهور تجربة متجددة في كل إصدار.

منذ انطلاق المشروع الفني، شكّلت هذه الحكايات حالة من الترقب والتفاعل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الموسيقية، لتؤكد مكانة الألبوم كأحد أبرز المشاريع الفنية العربية في عام 2025.

تم طرح “شريط الذكريات” و “أجمل خلق الله” عبر القناة الرسمية لحسين الجسمي على يوتيوب، وكافة المنصات الموسيقية الرقمية، والإذاعات في الإمارات والخليج والعالم العربي.

وبذلك يواصل الجسمي تقديم رؤيته العصرية للأغنية العربية والخليجية، مؤكداً مكانته كأحد أبرز صُنّاع الإحساس والتجديد في الموسيقى الحديثة.

أغنية شريط الذكريات:

صدى البلد