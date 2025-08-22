شرطة محلية بحري تداهم أوكار الجريمة وتضبط موقعا لتخزين المسروقات الخاصة بالمحلات التجارية بحي المزاد وتوقف المتهمين

في إطار الجهود التي تبذلها شرطة ولاية الخرطوم لمحاربة الجريمة وتحقيق الأمن والإستقرار وضبط المتفلتين وإسترداد منهوبات المواطنين وإنفاذا للخطة العامة الخاصة بتامين ولاية الخرطوم تمهيدا لعودة المواطنين وضمن جهود قوات الشرطة في تطبيع الحياة المدنية

في هذا السياق

تمكنت مباحث شرطة محلية بحرى من ضبط مسروقات مختلفة من محلات تجارية كبيرة ومنازل المواطنين بعد توفر معلومات ميدانية لمباحث المحلية المنتشرة بالمدينة بقيادة ضبابط وإشراف اللواء شرطة/ سامى أبو الحسن مدير شرطة محلية بحرى ومتابعة ميدانية للعميد شرطه/ مبارك جعفر رئيس فرع الجنايات

حيث تمكنت القوات من مداهمة أحد المنازل بحي المزاد بحرى وضبط متهمين أثنين وبحوزتهما مسروقات مختلفة تشمل أجهزة كهربائية مختلفة الماركات والاستخدامات ، أواني منزلية مختلفة وملابس جديدة ومستعملة ولعب اطفال ومراتب وأنابيب غاز، ومن خلال التحريات والتقصي الميداني إتضح هذه المنهوبات تخص محلات تجارية كبيرة بمدينة بحري وبعض المواطنين بموجب ذلك تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بقسم شرطة المدينة بحري ولازالت التحريات والجهود البحثية الميدانية مستمرة لكشف العديد من مخابئ المسروقات وتوقيف المتهمين الضالعين في هذه الجرائم وتقديمهم للمحاكمة وتسليم المنهوبات لأصحابها وفق الضوابط القانونية وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن هذا الإنجاز الكبير الذي حققته شرطة محلية بحري وجد قبولا وإستحسانا وسط مواطني مدينة بحري وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي تقوم بها شرطة ولاية الخرطوم في تحقيق الأمن والإستقرار وبسط الطمأنينة.

المكتب الصحفي للشرطة