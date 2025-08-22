سياسية
الاعيسر وبن جعفر.. تفاهمات سودانية سعودية في مجالات الثقافة والإعلام والسياحة
التقى وزير الثقافة والإعلام والسياحة، الأستاذ خالد الإعيسر، الخميس، بمكتبه بمدينة بورتسودان، بسفير المملكة العربية السعودية، علي بن حسن جعفر، وذلك بحضور وكيل الثقافة، د. جراهام عبد القادر، ووكيل الإعلام، الأستاذة سمية الهادي.
وتناول اللقاء سبل دعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في المجالات ذات الصلة بعمل الوزارة.
وقال السفير علي بن حسن جعفر إن الاجتماع بحث مجالات التعاون الثنائي في مجالات الثقافة والإعلام والسياحة، وكيفية تحديث الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة في الفترات الماضية.
وأوضح أنه تم الاتفاق على تأسيس مركز إعلامي مشترك، وزيادة التعاون في المجالين السياحي والثقافي.
ووصف السفير اللقاء بالمثمر، معتبراً أن الأفكار التي طُرحت تهدف إلى تمتين علاقات الشعبين والحكومتين.
سونا