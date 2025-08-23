لوحات “دوام دوام دوام” تثير فضول الشارع القطري… حملة توعوية أم إعلان جديد؟

بين زحام اللافتات الإعلانية اليومية في شوارع الدوحة، ظهرت مؤخراً لوحات دعائية باللون الأحمر تحمل عبارة واحدة تكررت ثلاث مرات فقط: “دوام دوام دوام”، دون أي إشارة إلى جهة راعية أو شعار يوضح الهدف من هذه الرسالة الغامضة.

اللافتات، التي انتشرت في عدد من المواقع الحيوية بالدوحة، منها كورنيش الدوحة وطريق سلوى وشارع الوعب وطريق دخان، جذبت انتباه السائقين والمارة وأثارت ضجة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وانقسمت التفسيرات بين من رآها حملة توعوية تتعلق بالانتظام في مواعيد العمل، وآخرين اعتبروها تمهيداً لإطلاق حملة تسويقية لجهة لم يُكشف عنها بعد.

“حتى بالشوارع لاحظت وجود هالبوستر الاحمر ومكتوب عليه دوام! ظنيت العودة للمدارس بس شكله دعاية لشي ثاني!”.. تعليق لأحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي

هذا التعليق لم يكن الوحيد، فعدد من المستخدمين اعتبروه رسالة مرتبطة بقرب بداية العام الدراسي أو عودة الجميع من العطلات الصيفية، لكن البعض رأى أن طريقة التسويق والتصميم لتلك الحملة غامضة.

بينما توقع مستخدم آخر أن تكون اللافتات تابعة لإحدى شركات التوصيل بالدوحة ، وكتب: اتوقع حمله شركه طلبات.

وكلمة “دوام” في اللهجة الخليجية عامة تشير إلى العمل الرسمي أو الدوام الوظيفي، أي الذهاب إلى الوظيفة أو المدرسة في أوقات محددة.

